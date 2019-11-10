وزير خارجية ألمانيا يدافع عن حلف الأطلسي في مواجهة انتقادات ماكرون

نأى وزير الخارجية الألماني بعبارات واضحة عن الانتقاد الموجه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ودافع عن التحالف العسكري.

وكتب ماس في مقال لموقع "شبيجل أونلاين" الألماني الإخباري نشره اليوم الأحد: "سنحتاج إلى الناتو لسنوات كثيرة، إنه يدعم تقاسم الأعباء والتعاون الدولي والتعددية".

وأضاف الوزير، أنه إذا صارت أوروبا قادرة يوم ما على الدفاع عن أمنها بنفسها: "سيتعين علينا أيضا أن نرغب في وجود حلف الناتو"، مؤكدا أن هناك حاجة لأوروبا قوية وذات سيادة كجزء من وجود حلف ناتو قوي وليس بديلا له.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعتزم زيارة ألمانيا اليوم الأحد، وصف حلف الأطلسي في تصريحات له الأسبوع الماضي بأنه "ميت دماغيا".

وقال ماكرون إنه ليس هناك أي تنسيق بين دول الحلف والولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتخاذ قرارات استراتيجية، ودعا إلى التحلي بمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا وحذر من أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا يعول عليه.

يُذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت تصريحات ماكرون في وقت سابق.