تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لقمة الجولة الـ12 بدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد.

ويسعى الليفر بقيادة ثلاثي الهجومي بقيادة محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو في تحقيق الفوز أمام السيتي من أجل توسيع الفارق بينهما إلى 9 نقاط.

أما السيتي فيأمل في تحقيق الفوز على ليفربول لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الريدز إلى 3 نقاط في صراعهما للعام الثالث على التوالي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية الشوط الأول

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر آرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم – فابينهو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل واكر- فيرناندينيو- جون ستونز- أنجيلينو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان- رودري- كيفين دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - سييرجيو أجويرو- رحيم ستيرلينج