نائبة: تعديلات قانون الطفل هدفها تحسين حياة فاقدي السند الأسري

توقعت عضوة لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، كارولين ماهر، الانتهاء من مناقشات مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى.



وقالت كارولين ماهر، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن مشروع التعديل هدفه العمل على ضمان ظروف اجتماعية أفضل لكل شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن التعديل ينص على استحداث الفصل الرابع فى الباب الثالث (الرعاية اللاحقة لخريجى دور الرعاية).



وأوضحت أن اللجنة ناقشت عددا من مواد التعديل بحضور ممثلى الوزارات المعنية والمجلس القومى للأمومة والطفولة، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تحسين حياة الشباب فاقدى السند الأسرى والارتقاء بالنظم والخدمات المقدمة لهم للحد من عدم المساواة والتمييز القانونى والاجتماعى الذى يواجه هؤلاء الشباب والشابات، بوضع إطار تشريعى يتيح لهم سهولة الانتقال من الرعاية البديلة إلى حياة مستقلة.



وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تضمن حقوق هؤلاء الشباب فى السكن، والدعم المادى، والتأهيل المهنى، والمشاركة فى الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب.



وذكرت أن المشروع ينص على إقرار عقوبات رادعة على من يحرم هؤلاء الشباب من التمتع بحقوقهم الواردة بهذا القانون، معتبرة أن هذه الجهود فى إطار تأهيل هؤلاء الشباب ودمجهم فى المجتمع، بالإضافة لضمان تكافؤ الفرص المتاحة لهم فى التعليم والعمل مع جميع أقرانهم من الشباب.



وأوضحت أن المشروع يلزم دور الرعاية بإبقاء الشباب الذى يتخطى سنوات الدراسة بنجاح حتى سن 23 سنة فى أماكن مخصصة لهم بعيدا عن الشباب الأقل من 18 عاما، حيث إن ٩٥٪؜ من الشباب يغادرون دور الرعاية فى سن 18 سنة.