«الإسكان الاجتماعي»: إقبال كبير على شراء كراسات شروط وحدات الإعلان الـ12

اليوم.. بدء الحجز إلكترونيا وسداد المقدمات.. 197 ألف جنيه ثمن الوحدة البالغة مساحتها 90 متر مربع





قالت مي عبد الحميد، المديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء كراسات شروط وحدات الإعلان الـ12، المطروحة في 8 محافظات بالوجه البحري والقناة.

وأشارت مي عبد الحميد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن الوحدات المطروحة موزعة بين المدن والمناطق التالية: مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية.

وتابعت: وشملت مناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه) بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا) بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة) بمحافظة الغربية، ومناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون) بمحافظة البحيرة.

وأوضحت أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ونوَّهت إلى استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، وسداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا ترد نهائيا).

وأوضحت أن شروط الحجز تتضمن ما يلي: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع "www.shmff.gov.eg"، حيث يتبع العميل الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

وأوضحت أن المستندات المطلوب إرفاقها تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

وتابعت: أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

من جانبه، قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان الثاني عشر يراعي تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2019.

وأشار إلى أن تخصيص إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات تكون الأولوية طبقا للترتيب التالي: المتزوج ويعول (شاملا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا.