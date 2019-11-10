أرباح سوق الفن في هونج كونج رغم ألم المحتجين

تتردد العديد من التساؤلات في الوقت الراهن عن مصير سوق الفن في ظل استمرار الاضطرابات والاحتجاجات ضد حكومة الصين لفترة أطول، وبكثافة أعلى من المتوقع.

ومع ذلك، فقد حققت سلسلة مزادات سوثبي الخريفية - والتي تزامنت مع الذكرى السبعين الاستفزازية للحكم الشيوعي في الصين - نجاحا كبيرا، فقد تم بيع 5 أعمال بأكثر من 100 مليون دولار هونج كونج (12 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك "يوشيتومو نارا" سكين خلف الظهر (2000)، والتي ذهبت مقابل 195.7 مليون دولار هونج كونج (24.9 مليون دولار أمريكي).

وسجلت بعض المزادات أعلى من المبيعات المكافئة الخالية من الاحتجاجات العام الماضي، في الوقت نفسه، تمتلك صالة "كريستى" العريقة للمزاد لديها عملا كبيرا للفنان الصيني الفرنسي سانيو قادما إلى هونج كونج في نوفمبر بتكلفة منخفضة قدرها 250 مليون دولار هونج كونج (33 مليون دولار أمريكي).

وبناء على الأدلة حتى الآن، تتطلع هونج كونج إلى الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها ثاني أكبر مركز مزادات في العالم بعد نيويورك هذا العام، إذا لم يكن الفن محصنا ضد الاضطرابات الجيوسياسية، فربما - كما يقول البعض - الفن ملجأ مفيد للمال الذي يكافح من أجل إيجاد طريقه إلى الأصول الأخرى في الوقت الحالي.

وهناك إمكانية كافية في كلا الاستنتاجات للأطراف المهتمة بالتشبث بها، أبرزها معرض (بازل) الذي سارع منظموه إلى الإشارة في أكتوبر الماضي إلى أنه كان هناك أربعة أشهر من الاحتجاج، ولكن هناك خمسة أشهر كاملة قبل افتتاح إصدار هونج كونج في مارس القادم.

ويؤكد العديد من خبراء الفنون أن الوضع في هونج كونج لا يبدو جيدا، لكن أوراق اعتمادها الثقافية قطعت شوطا طويلا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، مثلها مثل مشتري الفنون في الصين، وبالتالي فإن المسار لا يزال صعوديا على نطاق واسع.

ومن المحتمل أن يولد العديد من الوكلاء الدوليين الذين افتتحوا العقارات الثمينة في السنوات القليلة الماضية فقط أعمالا حقيقية في هونج كونج لبضعة أسابيع من السنة على أي حال (حول نشاط المعرض والمزاد العلني)، ويجب أن يكونوا قادرين على استيعاب بضعة مواسم أضعف، خاصة إذا كان الجزء الأكبر من أعمالهم في الولايات المتحدة، حيث لا يزال النشاط قويا.