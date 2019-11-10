منظمة الدول الأمريكية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في بوليفيا

دعت "منظمة الدول الأمريكية"، إلى إجراء انتخابات مبكرة في بوليفيا، حيث تصاعدت الاحتجاجات بشأن الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في أكتوبر الماضي، وبدأت الشرطة في التمرد في العديد من المدن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن المنظمة قولها في تقرير نُشر في موقعها الإلكتروني اليوم إن المخالفات واسعة النطاق، التي ظهرت خلال التصويت، تعني أنه من المستبعد، حسب الإحصائيات أن يتقدم الرئيس إيفو موراليس بفارق 10% لتجنب جولة إعادة.

وكان الرئيس قد قال في وقت سابق إنه سيحترم نتائج المراجعة، إذا قدمت أدلة لتزوير.

وكان رئيس بوليفيا قد دعا أمس السبت إلى إجراء محادثات "عاجلة" مع المعارضة وسط الاضطرابات المستمرة في البلاد، كما طالب أيضا بانضمام بابا الفاتيكان للمحادثات.

وغرد موراليس عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مساء السبت قائلا: "للحفاظ على السلام في بوليفيا الحبيبة، أدعو بشكل عاجل لإجراء محادثات مع ممثلي الأحزاب التي فازت بمقاعد في الانتخابات".كما دعا بابا الفاتيكان والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى "الانضمام لشكوانا ضد الجماعات المناهضة للديمقراطية التي دبرت انقلابًا في بوليفيا".

وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من إعلان موراليس أن جماعات عنيفة دبرت "انقلابًا"، في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن تمرد في العديد من المناطق.

ونفت محكمة الانتخابات في بوليفيا في وقت سابق حدوث مخالفات في عملية فرز الأصوات بينما استمرت المظاهرات للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

وشهدت بوليفيا أسابيع من احتجاجات وأعمال الشغب ضد التزوير المزعوم في الانتخابات الرئاسية في بوليفيا والتي جرت في 20 أكتوبر الماضي، عندما توقفت اللجنة الانتخابية عن الإعلان عن نتائج الفرز السريع للأصوات والتي كانت تشير إلى إمكانية إجراء جولة إعادة بين اليساري موراليس والمرشح المنافس كارلوس ميسا من تيار يمين الوسط.

وتسببت الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد التزوير المزعوم في البلاد في مقتل 3 أشخاص واصابة أكثر من 300 آخرين.