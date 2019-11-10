 مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات بثلاثية في برايتون بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات بثلاثية في برايتون بالدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 6:12 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 6:12 م

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على ضيفه برايتون اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز وولفرهامبتون 2 / 1 على ضيفه أستون فيلا.

وارتفع رصيد يونايتد، الذي خسر صفر / 1 أمام مضيفه بورنموث في المرحلة الماضية، إلى 16 نقطة، ليرتقي من المركز الرابع عشر للمركز السابع في ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح أندرياس بيريرا التسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز ديفي بروبر، لاعب برايتون، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19.

وقلص برايتون الفارق، عقب تسجيل لاعبه لويس دينك هدفا في الدقيقة 64، لكن الضيوف لم يهنأوا بالهدف كثيرا، بعدما أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 66.

 

 


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