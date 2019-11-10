بطريرك الكلدان في العراق والعالم يدعو للصوم من أجل عودة الاستقرار للعراق

طالب بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لؤيس رؤفائيل ساكو، اليوم الأحد، الحكومة العراقية والمتظاهرين بالتحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب المصلحة العامة من أجل حقن الدماء.

ودعا ساكو أتباع الكنيسة إلى الصوم ثلاثة أيام من أجل عودة الاستقرار للعراق.

وقال، في بيان، :"إننا أمام عدد القتلى والجرحى المروع، وحساسية الوضع في العراق، وضبابية الرؤية، ندعو جميع بنات وأبناء الكنيسة للصيام ثلاثة أيام "باعوث بغداد" اعتبارا من صباح يوم الاثنين وحتى مساء الأربعاء المقبل من أجل السلام وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى البلاد".

وأضاف: "ندعو الحكومة والمتظاهرين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب المصلحة العامة لحقن الدماء البريئة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وحث الحكومة على "اتخاذ موقف شجاع واستثنائي للخروج من الأزمة الحالية التي، لا سامح الله، قد تقود البلاد نحو المجهول".