ترامب وباول يتحدثان وسط إمكانية هدوء الحرب التجارية مع الصين

من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أكبر لاعبان في الاقتصاد الأمريكي، هذا الأسبوع، وسط إشارات أن الحرب التجارية مع الصين قد تهدأ.

وأوردت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن ترامب سيلقي كلمة أمام نادي الاقتصاد في نيويورك يوم الثلاثاء، حيث يأمل المستثمرون في أن يلقي الضوء على التوصل إلى صفقة مبدئية مع الصين.

ويمكن أن تشكل تعليقات الرئيس بشأن التجارة أساسا لتوقعات باول عندما يدلي بشهادته أمام المشرعين في واشنطن يومي الأربعاء والخميس- في أول ظهور رئيسي له منذ خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي.