قبل 30 عاما من اليوم والموافق 9 نوفمبر1989 كانت ألمانيا على موعد مع أبرز الأيام التاريخية في ذاكرتها المعاصرة، فهو اليوم الذين انتفض فيه مواطني ألمانيا الشرقية لهدم جدار برلين، وهو الجدار الذي مزق الجسد الألماني لمدة 28 عاما، فالجدار تم بنائه في عام 1961، ليكون فاصلا بين ألمانيا الشرقية التي سيطر عليه الكتلة الشرقية "الفكر السوفيتي"، وألمانيا الغربية التي كانت أسيرة الفكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، لتصبح ألمانيا منذ ذلك التاريخ حلبة صراع الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

ولم يكن الجدار مجرد حجارة بل كان رمزا لتمزق العائلة والوحدة الألمانية التي أرادها الشعب، وتمكن من ذلك باستخدام المعاول الحديدية ثم استكمل الشعب طريق وحدته بانتخاب هيلموت كول مستشارا لألمانيا الموحدة وإعلان برلين عاصمة لها في أغسطس عام 1990.

لم يكن جدار برلين هو الحاجز الوحيد، فبدأ العالم في بناء عدد من الحواجز الفاصلة لأغراض تتعلق بالأمن والتقييد من الهجرة غير الشرعية .

وفي ذكرى سقوط جدار برلين تستعرض " الشروق" أبرز الحواجز الحدودية الموجودة بالعالم في التقرير التالي:

1- جدار الفصل الاسرائيلي

هو جدار بدأت حكومة شارون في بنائه عام 2002، وسط توقعات بأن تبلغ تكلفته النهائية نحو 3.4 مليارات دولار، مثّل الجدار أحد تجليات السياسة الإسرائيلية التوسعية للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض وتطهيرها من الوجود الفلسطيني.

ويمثل العامل الأمني أحد أهم الدوافع الإسرائيلية لإنشاء وإقامة هذا الجدار، فهو محاولة من إسرائيل للقضاء الهجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.

2- جدار كشمير

على امتداد الحدود بين الهند وباكستان، تم بناء جدار كشمير بطول 500 كيلومتر، يتكون الجدار من الأسوار المكهربة ومزودة بالأسلاك الشائكة، وتستهدف الهند من بنائه منع الإرهابيين القادمين من الجزء الباكستاني من كشمير من عبور خط الهدنة.

3- جدار المكسيك

هو مشروع أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ حملته الرئاسية في 2015، وهو جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لتعزيز أمن الحدود والقضاء على تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتقدر تكلفة بناء الجدار بنحو 8 مليارات دولار، وطلب ترامب موافقة الكونجرس الأمريكي على تمرير المخصص المالي بشأنه وإدراجه ضمن بنود الميزانية الأمريكية، ولكن الأمر تعرقل، لتدخل أمريكا أطول إغلاق حكومي بتاريخها ولكن وقع ترامب قرارا بإنهاء الاتفاق بشكل جزئي في فبراير الماضي.

4-جدار المجر وصربيا

تقييدا بحركة المهاجرين غير الشرعيين ، بدأت الحكومة ذات التوجه اليميني في المجر في بناء حاجز حدودي عام 2016 ،وهو حاجز مزدوج بمسافة 155 كيلومترا، بطول حدودها مع صربيا، ومزود بأجهزة إنذار وكاميرات حرارية.