دراسة: زيادة خدمة الإنترنت في اليونان في السنوات التسع الماضية

أظهرت دراسة حديثة لهيئة الإحصاء اليونانية أن خدمة الإنترنت في المنازل اليونانية زادت بنسبة 70 % تقريبا في السنوات التسعة الماضية منذ عام 2010.
وأفادت الدراسة - وفقا لصحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن العام الجاري شهد زيادة بنسبة 6ر2 % في عدد المنازل التي تستخدم تقنيات متنوعة من المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الإنترنت مقارنة بعام 2018.
وكشفت الدراسة أيضا عن أن 1ر78 % من المنازل اليونانية لديها اتصال واسع النطاق مع سرعات إنترنت أسرع مقارنة بنسبة 1ر76 % عام 2018.