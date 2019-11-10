دراسة: زيادة خدمة الإنترنت في اليونان في السنوات التسع الماضية

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أظهرت دراسة حديثة لهيئة الإحصاء اليونانية أن خدمة الإنترنت في المنازل اليونانية زادت بنسبة 70 % تقريبا في السنوات التسعة الماضية منذ عام 2010.

وأفادت الدراسة - وفقا لصحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن العام الجاري شهد زيادة بنسبة 6ر2 % في عدد المنازل التي تستخدم تقنيات متنوعة من المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الإنترنت مقارنة بعام 2018.

وكشفت الدراسة أيضا عن أن 1ر78 % من المنازل اليونانية لديها اتصال واسع النطاق مع سرعات إنترنت أسرع مقارنة بنسبة 1ر76 % عام 2018.