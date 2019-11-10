 دراسة: زيادة خدمة الإنترنت في اليونان في السنوات التسع الماضية - بوابة الشروق
الأحد 10 نوفمبر 2019 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

دراسة: زيادة خدمة الإنترنت في اليونان في السنوات التسع الماضية

أثينا- أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 1:17 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 1:17 م

أظهرت دراسة حديثة لهيئة الإحصاء اليونانية أن خدمة الإنترنت في المنازل اليونانية زادت بنسبة 70 % تقريبا في السنوات التسعة الماضية منذ عام 2010.

وأفادت الدراسة - وفقا لصحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن العام الجاري شهد زيادة بنسبة 6ر2 % في عدد المنازل التي تستخدم تقنيات متنوعة من المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الإنترنت مقارنة بعام 2018.

وكشفت الدراسة أيضا عن أن 1ر78 % من المنازل اليونانية لديها اتصال واسع النطاق مع سرعات إنترنت أسرع مقارنة بنسبة 1ر76 % عام 2018.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك