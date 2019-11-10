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بدأ -اليوم الأحد- العمل في تنفيذ مشروع طاقة متجددة بقيمة 7ر2 مليار دولار في مقاطعة فوكوشيما اليابانية، التي شهدت أسوأ كارثة نووية في العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع الرياح والطاقة الشمسية يهدف لتوليد ونقل 600 ميجا وات من الطاقة، التي سوف تغطي طوكيو ومناطق مجاورة.

ومن المقرر أن يشارك بنك التنمية الياباني وبنك ميزهو ومؤسسات اخرى في توفير 300 مليار ين من أجل المشروع بحلول 2013.

يشار إلى أن المشروع يعد المحور الأساسي من خطة الحكومة للمساعدة في إحياء اقتصاد المنطقة من خلال توليد الطاقة في المناطق الجبلية والأراضي الزراعية التي أصبحت غير مستخدمة بعد كارثة 2011.

ويذكر أن اليابان شهدت زلزالا قويا في 2011، أدى لوقوع انصهار في مفاعلات نووية بمحطة فوكوشيما النووية.