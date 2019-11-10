الصحة: المعامل المركزية تستطيع الكشف عن الالتهاب السحائي وتحديد العلاج لها خلال 24 ساعة

كشف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور علاء عيد، عن قيام المعامل المركزية بالوزارة بتحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات المختلفة سنويا.

وأضاف عيد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للمعامل المركزية بعنوان «صحة الواحدة لعام 2019»، أن المعامل المركزية لها قدرة في الكشف عن البكتيريا المسببة للالتهاب السحائي وتحديد العلاج المناسب لها خلال 24 ساعة بدلا من 72 ساعة .

وقال إن الوزارة لديها هدف قومي يتمثل في تعزيز خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية للمجتمع والمصريين في القطاع الصحي أو في توفير التحاليل بأسعار رمزية باعتبارها مؤسسة غير قابلة للربح تدعمها الدولة.

وتابع الدكتور علاء عيد أن الأمن القومى الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة مضيفا أن المعامل تقوم بتحليل كافة المواد المتعلقة بالغذاء وكذلك الدواء والماء وهم ثلاثية قومية هامة لابد وان تضمن جميع محتوياتها بنسبة 100%.

وتابع : يتم تحليل عينات الماء والغذاء ومراقبتهم على مدار الساعة لافتا إلى أن الوزارة تمتلك 7 معامل مركزية اقليميه بالإضافة إلى 30 معمل مشترك بالجمهورية، لافتا الي سلامة المعامل وقدراتها التجهيزية وتوافر العنصر البشرى القوى جعلنا معتمدين لدى مجلس الخليج العربى وحصلنا على شهادة الايزو 15189.

واستكمل عيد أن المعامل المركزية بوزارة الصحة تقوم بتحليل 4.5 مليون عينة سنويا من جميع أنحاء الجمهورية مضيفا أن المعامل تمثل قبلة الترصد الوبائي لحماية البلاد من الأمراض الوبائية التي قد تدخل عبر القادمين للبلاد من خلال 36 منفذ برى وبحري وجوى، قائلا "يتم تحليل العينات للمشتبه فيهم داخل المعامل المركزية".

وتابع علاء عيد، أن الوزارة نجحت بفضل قوة المعامل المركزية في حماية المصريين من خطر مرض الإيبولا الذي كان منتشر أي أنجولا التي شاركت في بطولة الأمم الأفريقية الماضية لافتا إلى أن المعامل المركزية لها قدرات فائقة على تحضير الطعوم فى ظل مرجعيتها لإقليم شرق المتوسط لافتا الي أن المعامل المركزية عونا لتنفيذ مبادرات الرئيس خاصة المتعلقة بفيروس سى والكشف عن دلالات الأورام وتحليل الغدة الدرقية والانيميا بين أطفال المدارس كما يتم تقديم الخدمات المعملية لكل المواطنين ومنح التراخيص على مستوى الجمهوربة للمعامل المختلفة.