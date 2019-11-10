الاشتراكيون في إسبانيا يحصدون 124 مقعدا بعد فرز أكثر من 50% من الأصوات

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، أن حزب العمال الاشتراكي في إسبانيا قد حصل على 124 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية بعد فرز أكثر من خمسين بالمئة من أصوات الناخبين.

وقالت إن حزب الشعب المحافظ حصد 84 مقعدا بعد فرز 49% من الأصوات.

ومن المتوقع أن يحتل حزب بوكس القومي المركزي الثالث كأكبر الأحزاب في إسبانيا.

لكن الانتخابات العامة الإسبانية أظهرت أن حزب العمال الاشتراكي الحاكم لا يزال أكثر الأحزاب شعبية، لكنه يظل بعيدا عن تحقيق أغلبية حاكمة، في وقت تحقق أحزاب الجناح اليميني مكاسب قوية.

وتعد انتخابات اليوم الأحد هي رابع انتخابات عامة منذ أربع سنوات في بلد بدأت تتقلب سياساته المستقرة سابقا جراء صعود أحزاب جديدة وأزمة انفصالية متصاعدة في منطقة كاتالونيا في الجزء الواقع من شمال غرب البلاد.