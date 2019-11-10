أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بما قدمه ليونيل ميسي في الفوز على سيلتا فيجو 4-1 في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب المباراة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفوز كان أهم ما حدث في مباراة اليوم بعد الخسارة في اللقاء الأخير وعدم الفوز في مباراتين لقد كانت مباراة معقدة ولكننا نجحنا في النهاية، وفي الشوط الأول لم نؤدي بشكل جيد وبدأنا ببطء ولم نصل لمرمى الخصم لكننا نجحنا بعد ذلك في تحسين الأمور".

وأضاف: "مع ميسي، كل شيء ممكن، بعيدا عن تسجيل الأهداف، هو يمتلك التزاما كبيرا تجاه الفريق وهذا يفسر ما يقدمه تماما".

وأشار فالفيردي إلى أنه لم يشعر بالقلق على منصبه بعد التعثرين الأخيرين لبرشلونة، مؤكدًا: "أنا في برشلونة منذ عامين ونصف، ونعرف كيف تجري الأمور هنا".

وتابع "عشت الأيام الأخيرة بشكل عادي مثل كل الأيام".

وأكمل عن جريزمان: "لدينا الكثير من الصبر سواء معه أو مع الجميع، ولدينا خيارات عديدة ونحاول أن نستفيد منها، لكن في النهاية علينا أن ندعم عناصرنا في أيامهم الجيدة والسيئة".

وعاد أبناء كتالونيا إلى الصدارة سريعا بعد أن فقدها لمدة ساعتين، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف.