أعرب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن سعادته لافتتاح معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي.

وقال في تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، إن «معرض زهور الخريف يشارك به هذا العام نحو 170 شركة متخصصة في إنتاج نباتات الزينة والصبار، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بمجال إنتاج نباتات الزينة أيضًا».

وأضاف أن «هذا المعرض يعد إضافة للمعرض الذي يتم تنظيمه كل عام في فصل الربيع بحديقة الأورمان»، مشيرًا إلى أن «الهدف من إقامته بالمتحف الزراعي هو تعريف الناس بتاريخ الزراعة المصرية».

وافتتح كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح أمس السبت، معرض زهور الخريف في نسخته الأولى، بالمتحف الزراعي المصري.