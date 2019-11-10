 فيديو.. وزير الزراعة: 170 شركة تشارك بمعرض زهور الخريف هذا العام - بوابة الشروق
الأحد 10 نوفمبر 2019 2:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. وزير الزراعة: 170 شركة تشارك بمعرض زهور الخريف هذا العام

نور رشوان
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:30 م

أعرب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن سعادته لافتتاح معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي.

وقال في تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، إن «معرض زهور الخريف يشارك به هذا العام نحو 170 شركة متخصصة في إنتاج نباتات الزينة والصبار، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بمجال إنتاج نباتات الزينة أيضًا».

وأضاف أن «هذا المعرض يعد إضافة للمعرض الذي يتم تنظيمه كل عام في فصل الربيع بحديقة الأورمان»، مشيرًا إلى أن «الهدف من إقامته بالمتحف الزراعي هو تعريف الناس بتاريخ الزراعة المصرية».

وافتتح كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح أمس السبت، معرض زهور الخريف في نسخته الأولى، بالمتحف الزراعي المصري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك