رئيس قطاع المتاحف يتابع مستجدات الأعمال بمتحف الغردقة

تفقد رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار مؤمن عثمان متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ لمتابعة مستجدات أعمال العرض المتحفي به، وذلك بمرافقة أعضاء اللجنة العليا للعرض المتحفي، وبحضور مستشار وزير الآثار للمتاحف الجديدة إلهام صلاح، والمشرف العام على متحف الغردقة حماده إمام.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - أن الجولة تضمنت تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض الذي يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلًا، كما شملت الجولة تفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء، وسلامة فتارين العرض.

ويُعد متحف الغردقة من أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص الذي قام بتوفير مبنى المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له وفقًا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

ويُعتبر المتحف أحد مظاهر جذب السياحة وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم في الترويج للآثار المصرية.