مطروح: تركيب مواسير 1000 مم لمجرى سيل بحي الشروق لحماية المنطقة

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تقرر البدء في أعمال فتح مجري السيل بمنطقة الكيلو 7 بحي الشروق لحماية المنطقة السكنية من الامطار، واستخدام مواسير 1000 مم بمجري السيل بعد فتحه بحي الشروق، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله.

وتفقد رئيس المدينة الاعمال الجارية للغاز والكهرباء والانارة بشارع الشيخ عطيوة، قبل البدء في أعمال الرصف من قبل الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بالتنسيق مع مديرية الإسكان ومجلس المدينة والمديريات الخدمية.

و وجه رئيس مدينة مرسى مطروح الشكر للشعبة الهندسية، والمديريات الخدمية على التعاون المستمر لسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله لخدمة أهالي مطروح.