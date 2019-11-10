 وفد صيني رفيع المستوى يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد صيني رفيع المستوى يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:04 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:04 ص

قال لي دونج المستشار الإعلامي لسفارة الصين بالقاهرة إن وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي لحزب الشعب الصيني وانج يانج سيبدأ زيارة للقاهرة اليوم الأحد، تستمر 3 أيام؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في المجالات كافة.

وأضاف المستشار الإعلامي - في تصريح اليوم - أن المباحثات ستركز على الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون العملي في المجالات المختلفة، في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، موضحا أن هذه الزيارة تعد فرصة؛ لمناقشة تبادل الحضارات والثقافات بين الشعبين المصري والصيني.

وأشار إلى أن زيارة يانج لمصر تأتي تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.


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