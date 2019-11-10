مونبلييه يعمق جراح تولوز وسانت اتيان يقفز للمركز الثالث بالدوري الفرنسي

عمق مونبلييه جراح ضيفه تولوز وألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالتغلب عليه 3 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز رين على أميان 3 / 1 وسانت اتيان على مضيفه نانت 3 / 2 .

واستعاد مونبلييه نغمة الانتصارات التي غابته عنه في المباريات الثلاثة الماضية بالمسابقة وسحق تولوز بثلاثية سجلها جايتان لابورد وداميان لي تاليك وتيجي سافنيير في الدقائق 43 و59 و75 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وتجمد رصيد تولوز عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط خلف ديجون.

وفاز سانت اتيان على مضيفه نانت بثلاثة أهداف سجلها ميجيل ترواكو في الدقيقة 22 ودينيس بوانجا في الدقيقتين 34 و67 مقابل هدفين سجلهما لودوفيك بلاس وعمران لوزا في الدقيقتين 14 و26 ليرفع سانت اتيان رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث حيث حقق اليوم الفوز الخامس له مقابل تعادل واحد في آخر ست مباريات خاضها في المسابقة وتجمد رصيد نانت عند 19 نقطة وتراجع للمركز السابع بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي في المسابقة.

وقلب رين تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 / 1 على أميان ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي فيما تجمد رصيد أميان عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر بعدما مني اليوم بالهزيمة الأولى له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث بادر أميان بهز الشباك عن طريق سيرو جيراسي في الدقيقة 35 وتعادل أدرين هونو لفريق رين في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ، انتزع رين الفوز بفضل هدفين سجلهما مباين يانج ورابينيا في الدقيقتين 62 و79 من ضربة جزاء.