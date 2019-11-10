إيقاف حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على أرض أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح محمد سيد رئيس المدينة، أن الحملة شملت منطقة غرب المدينة بحى شاهين، وأسفرت الحمله عن إيقاف أعمال حالتي بناء على الأراضي الزراعية في المهد وعلى مساحه 300 متر مربع, مشيراً إلى أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التصدي للمخالفين .