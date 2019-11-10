يحيي الفنان اللبناني وائل جسار، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فاعليات الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته 28.

ومن المقرر أن يقدم جسار خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة التى قدمها على مدار مشواره الفني بين القديم والحديث، بالإضافة لعدد من الأغنيات الطربية لفناني الزمن الجميل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش.

ويشارك جسار فعاليات الليلة العاشرة المطرب العراقي همام إبراهيم فى الفاصل الغنائي الأول، والمطربة المصرية مروة ناجي في الفاصل الغنائي الثاني من الحفل.

يشار إلى أن الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية انطلقت الجمعة قبل الماضية، وتضمنت تكريم 12 شخصية فنية أثرت ساحات الإبداع، أبرزهم الفنان محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح، بالإضافة للشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلًا غنائيًا وموسيقى يحييها 92 فنانًا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.