المرصد السوري لحقوق الإنسان: المقاتلات التركية تقصف الأكراد في شمالي سورية

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كشف نشطاء بالمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت عن وقوع معارك عنيفة مجددا بين المتمردين المتحالفين مع تركيا وبين ميليشيات القوات الكردية بعد مرور شهر على اقتحام تركيا شمالي سورية.

وقال المرصد إن السلاح الجوى التركي قصف المنطقة.

وأضاف المرصد أن مقاتلين من الأكراد وجنودا من قوات الحكومة السورية أصيبوا بجراح.

وأوضح المرصد أن المعارك وقعت بمنطقة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة والتي تبعد عن الحدود التركية السورية بحوالي 40 كيلومترا.

وبعيدا عن المعارك العنيفة أكد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين أنهما ما يزالان متمسكين بالهدنة التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي.

وهذا ما أعلنته وكالة أنباء الأناضول التركية بعد محادثة هاتفية بين أردوغان وبوتين.