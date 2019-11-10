ضبط صاحب منزل تسبب في وفاة طالب بصعق كهربائي بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، القبض على صاحب المنزل المتهم بالتسبب في مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي، بمنطقة "بنايوس" بدائرة القسم؛ نتيجة سقوط "سلك" عليه من منزل المتهم.

وكانت مستشفى "الزقازيق" الجامعي، قد استقبلت "محمد.ف.م.ع" البالغ من العمر 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "بنايوس" بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير الطالب بالقرب من مسكن مبني في الزراعات، سقط سلك مكهرب من أعلى المنزل على الأرض، تصادف مرور الطالب في ذلك التوقيت وأدى إلى صعقه ووفاته في الحال.

وجرى ضبط صاحب المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.