ترامب: الخارجية الأمريكية أفرجت عن المساعدات لأوكرانيا قبل أن أعلن عن ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه رفع تجميد المساعدات إلى أوكرانيا يوم 11 سبتمبر، لكن وزارة الخارجية سمحت بالإفراج عن تلك المعونات البالغة 141 مليون دولار قبلها بعدة أيام.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خمسة مصادر مطلعة على الأمر ، دون الكشف عن هويتها.

يشار إلى أن تجميد البيت الأبيض للمساعدات ، بما في ذلك حزمة مساعدات منفصلة بقيمة 250 مليون دولار من وزارة الدفاع، أصبحت قضية محورية في جلسات الاستماع التي يعقدها مجلس النواب في إطار التحقيق بشأن توجيه اتهام بالتقصير لترامب.

وأمس الجمعة، قال ترامب إنه يعارض جلسات الاستماع العامة التي تبدأ الأسبوع المقبل للتحقيق في اتهامه بالتقصير .

وقال ترامب:" لا ينبغي أن تكون جلسات الاستماع علنية ، إنها مجرد خدعة ..هذا مجرد استمرار للخدعة... إنه شيء مشين. "

من ناحية أخرى لم يحضر ميك مولفاني ، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ، أمس الجمعة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته أمام جلسة سرية للجان بمجلس النواب التي تجري تحقيقا بحق ترامب.