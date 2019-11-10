مسؤول بريطاني: «التخريب» الروسي المتنامي ينذر بنشوب حرب

قال رئيس أركان الدفاع في المملكة المتحدة، نيك كارتر، إن التهديدات الروسية تتصاعد، في ظل ظهور أدوات جديدة مثل «التضليل المعلوماتي والمرتزقة»، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى سوء تقدير أو حتى نشوب حرب.

وذكر كارتر في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد أن هناك أساليب من بينها «التضليل المعلوماتي والتخريب والتلاعب والاغتيالات وبالطبع استخدام المرتزقة، وهي بالطبع غير معلنة ولا يمكن نسبها لأحد».

وأضاف: "يعني هذا أنه يمكن أن نرى كيف يمكن أن يتفاقم ذلك ومن ثم يكون سوء التقدير وارد".

وفي سياق متصل كان كارتر قد كتب بصحيفة "صنداي تليجراف" يقول إن روسيا بالتالي قد تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكانت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني قد أجرت تحقيقا مؤخرا حول تهديد محتمل من روسيا بالتدخل في الانتخابات البريطانية، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رفضت إصدار النتائج مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الشهر المقبل.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد كشفت الأسبوع الماضي أن هذا التحقيق أثار مخاوف من إمكانية تدخل روسيا في الانتخابات البريطانية لكنه لم يجد دليلا صريحا حول رعاية الكرملين لجهود التدخل المحتملة.