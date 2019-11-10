«محلية النواب» ترفع مذكرة إلى عبدالعال حول أزمة فندق شيراتون الغردقة

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مذكرة للعرض على رئيس المجلس على عبدالعال، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن عدم فسخ الحكومة «ممثلة فى محافظة البحر الأحمر»، للتعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها ببنود التعاقد ببيع مساحة «14 س 14 ط»، 81 فدانا شاملة فندق شيراتون الغردقة.



يشار إلى أن المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تأتى فى أعقاب اجتماع اللجنة الذى انعقد فى 30 أكتوبر الماضى، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية كافة، والنائب مقدم طلب الإحاطة.



وبعد استعراض ما ورد فى الاجتماع، قالت اللجنة فى مذكرتها: «إنه تبين أن هناك خللا فى العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدى 12 عاما، والذى انتهى بإبرام عقد تسوية فى 6 مارس 2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر.



وتابعت اللجنة: «إنه بعد ما دار من مناقشات مستفضية وفحص المستندات المقدمة، تبين لجميع الحاضرين تعدد الجهات المتشابكة فى هذا الملف، وانعدام قنوات التواصل الإيجابية بين الأطراف، والتى كان من المفترض أن تكون حاضرة فى تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات».



وأضافت: «أنه استقر بوجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه، فإن اللجنة حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة، من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وسعيا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذى يمارسون مهام مسئولياتهم بجدية وشفافية فإن اللجنة قد انتهت إلى عدد من التوصيات».



وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء، تترأسها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارات الدفاع والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى، والبيئة، والسياحة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والطيران المدنى، والآثار.