محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لعمارة الإيواء بكيمان فارس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بأحد عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس؛ للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق التنفيذ.

وقال الأنصاري إن عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها الدور الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الأدوار من الثالث حتى السادس "سكنية"، بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالي 24 وحدة، لافتاً إلى أن الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.

وأضاف أن كافة الأعمال الإنشائية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن، وعقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيبات سيتم تسليم الوحدات السكنية للأسر مباشرة.

وشدد على التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن عمارة الإيواء كانت تضم 24 وحدة سكنية، كل وحدة عبارة عن حجرة وصالة وحمام مشترك، إلا أن العمارة قد حدث بها بعض التشققات خلال السيول التى تعرضت لها المحافظة في شهر مارس الماضي، وعلى الفور قرر السيد المحافظ تشكيل لجنة من المتخصصين لمعاينة العمارة على الطبيعة وإعداد التقرير اللازم، وقد أوصت اللجنة بإخلاء العمارة من السكان وإزالتها وإعادة بناءها من جديد حفاظاً على سلامة الأسر.