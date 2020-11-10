تطوير 50 قاعة حضانة أطفال بتمويل من التضامن وتنفيذ مصر الخير

شهد خالد شعيب محافظ مطروح، توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي ومسئولى عدد من الجمعيات الخيرية بمطروح، لتطوير 50 قاعة حضانة أطفال بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، كمرحلة أولى ضمن تطوير 200 قاعة بالمحافظة، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ مؤسسة مصر الخير.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة، وذلك لتطوير 50 قاعة داخل 12 جمعية بمراكز مطروح والحمام والعلمين والضبعة كمرحلة أولى، مع حصر كافة الحضانات المستهدفة ومتابعة المشروعات بها.

ووجه المحافظ الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعم الوزارة المستمر للمحافظة كذلك الشكر لمؤسسة مصر الخير، والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع الحاجة لزيادة التعاون والدعم المستمر خاصة لرعاية الأهالي داخل التجمعات الصحراوية والنائية.

كما أهدى ممثلى مؤسسة مصر الخير درع المؤسسة، لمحافظ مطروح على دعمه المستمر لجهود المؤسسة ونجاح مشروعاتها لخدمة أهالى مطروح.