الاتحاد الأوروبي وألمانيا يدعمان إيكواس بـ 7,5 مليون يورو لمكافحة الجريمة الإلكترونية

كشفت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "ايكواس" أن الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، سيمولان برنامجا للنهوض بمستوى الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية في 15 دولة من أعضاء "إيكواس" وموريتانيا، بتكلفة 7.5 مليون يورو، ويشرف على البرنامج من الناحية الفنية وكالة التعاون الألمانية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية.

وأوضحت المجموعة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه الأموال ستستثمر أيضا في تعزيز البنى التحتية المعلوماتية وتحسين التشريعات لتتطابق مع المعاهدات الإقليمية والقارية والدولية الخاصة بهذا الشأن وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويعد هذا البرنامج، جزءا من مشروع (الجريمة المنظمة: غرب إفريقيا تستجيب للأمن السيبراني وتحارب الجريمة الإلكترونية) والذي يعد أحد مكونات مبادرة "الجريمة المنظمة: استجابة غرب إفريقيا" والتي تشمل أيضا مشروعي "مكافحة التهريب" و"مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

يذكر أن مشروع "الجريمة المنظمة: غرب إفريقيا تستجيب للأمن السيبراني وتحارب الجريمة الإلكترونية" من المشاريع قصيرة الأجل ويستمر حتى عام 2022 أو 2023 وتشرف عليه فنيا الوكالة الألمانية للتعاون والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية بالتعاون مع مفوضية المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والوكالات التابعة لها.