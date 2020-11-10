 قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار على خطوط التماس في ناجورنو كاراباخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار على خطوط التماس في ناجورنو كاراباخ

موسكو - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:16 ص

بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في منطقة ناجورنو كاراباخ صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمينية، بناء على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها فجر اليوم، إن أول 4 طائرات من طراز "إيل-76" تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام ومركبات وناقلات الجنود المدرعة وعتاد، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات، مضيفة أن عملية نشر القوات في ناجورنو كاراباخ تبدأ في السادسة صباح اليوم.


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