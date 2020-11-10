رئيس الصين يدعو إلى تعزيز التعددية والحوكمة العالمية وحماية النظام الدولي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التعددية وتحسين الحوكمة العالمية وحماية النظام الدولي.



وقال بينج - في كلمته أمام الاجتماع الـ20 لمجلس رؤساء الدول بمنظمة شنجهاي للتعاون عبر الفيديو اليوم الثلاثاء - إن الصين لا تستطيع أن تتطور بدون بقية العالم، ولا يمكن للعالم ككل أن يزدهر بدون الصين، وإن التاريخ أثبت وسوف يظل يثبت أن التعددية سوف تنتصر على الأحادية.



وأضاف أن منظمة شنجهاي بحاجة إلى تعميق التعاون والقيام بمزيد من الاستكشافات لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الحالية، يتعين على المنظمة أن تسهم بشكل أكبر في استقرار وتنمية دول المنطقة.



وأعرب بينج عن معارضته الشديدة لتدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون تحت أي ذريعة، مشددا على ضرورة دعم الدول المعنية في حماية الأمن السياسي والاستقرار الاجتماعي.



وتابع أن الصين ستدرس بفاعلية احتياجات دول منظمة شنجهاي للتعاون للقاح "كوفيد-19"، داعيا الدول إلى تعزيز الجهود المشتركة في الوقاية من المرض ومكافحته ودعم كل منها الآخر، وتعميق الاتصالات والتعاون في مجال مراقبة الأوبئة والبحث العلمي والوقاية من المرض وعلاجه.



واقترح بينج إقامة خطوط ساخنة بين مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الدول الأعضاء بالمنظمة.