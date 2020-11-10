فتحي يوجه رسالة للخطيب بعد رحيله عن الأهلي

وجه أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثًا لصفوف بيراميدز، رسالة لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وقال فتحي في مداخلة تليفونية عبر قناة «أون تايم سبورت»:" أحب محمود الخطيب جدًا، ويعلم مدى قوة العلاقة بيني وبينه، بشكره على الفترة اللي فاتت وهو يعلم مدى حبي له وأعلم أيضًا مدى حبه لي".

وأضاف:" بتمناله التوفيق وإن شاء الله ربنا يكرمنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكي تحسب له، بعد تعبه مع الفريق، وتكون تكريمًا له على ما قدمه، ونحن قادرون على التتويج بالبطولة".

وأوضح فتحي الحديث الذي دار بينه وبين الخطيب قبل مباراة الوداد، قائلًا:" كان هناك آلام في ظهري قبل مباراة الوداد، وفي مباراة بيراميدز كان يؤلمني للغاية، لدرجة أنني لم أستطع الحركة، سألني طبيب الفريق هل ستشارك في المباراة؟ فقلت نعم إن شاء الله".

وأتم:" شاركت في المباراة وكان ظهري يؤلمني جدًا، فسألني محمود الخطيب عن أحوالي الصحية والتعب الذي ألاقيه في ظهري، ونصحني بالذهاب للطبيب وألا أتحامل على نفسي".