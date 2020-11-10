أرمينيا: هدوء نسبي عقب اتفاق السلام مع أذربيجان

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أفاد الجيش الأرميني بأن "العمليات القتالية النشطة على خط المواجهة بأكمله قد توقفت"، عقب اتفاق سلام مع أذربيجان المجاورة.

وكتبت المتحدثة العسكرية الأرمينية شوشان ستيبانيان في بيان بصفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "هناك هدوء نسبي بداية من الساعة السادسة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش)".

ومن المقرر نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، في محاولة لإنهاء تصعيد دموي في القتال بعد أنباء عن مقتل أكثر من ألف شخص خلال أكثر من شهر.

وأضافت ستيبانيان أن "نشر قوة حفظ السلام الروسية في أرتساخ مستمر"، مستخدمة الاسم الأرميني لمنطقة ناجورنو كاراباخ.