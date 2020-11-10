العاهل السعودي وميركل يتفقان على التصدي لجميع أشكال التطرف والإرهاب

اتفق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي بادرت به الأخيرة "على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الاثنين "أن الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر".

وأضافت "واس" أن الجانبين السعودي والألماني اتفقا خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد الملك سلمان خلال الاتصال" على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا".

كما أكد العاهل السعودي "على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري".

وأشار خادم الحرمين الشريفين "إلى أهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف"، وفقا لـ"واس".

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية أكدت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي أن "الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية".

وأضافت الهيئة "أن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادا إدانة هذه الإساءات التي لا تمت إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

وفي 16 أكتوبر الماضي، شهدت العاصمة باريس جريمة قتل خلالها مدرس تاريخ على يد شاب في الـ 18 من عمره بعد قيام الأول بعرض رسومات كاريكاتورية "مسيئة" للنبي محمد على طلابه.

وأجج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشاعر المسلمين عند اعلن دفاعه على الرسوم الكاريكاتورية بدعوى حرية التعبير ، ما أدى إلى حالة غضب في العالم الإسلامي ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.