ممثل رابطة سائقي التاكسي: غلق المحال والمطاعم في مواعيد محددة يضرنا

قال علاء محمد، ممثل رابطة سائقي التاكسي، إن وضع الحكومة مواعيد محددة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم، يؤدي إلى تضرر عدد كبير من السائقين والمواطنين والأسر.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن إغلاق المحال التجارية في ساعات مبكرة يؤدي إلى تضرر سائقي التاكسي الذين يعملون، خلال الشيفت المسائي، موضحًا أن التاكسي يعمل منذ الصباح الباكر وحتى الساعات المتأخرة من الليل.



وأشار إلى أن بعض سائقي التاكسي يعملون كموظفين خلال النهار، ويعتمدون على التاكسي كمصدر رزق إضافي خلال ساعات الليل؛ لمواجهة الظروف الاقتصادية، قائلًا إن المواعيد الجديدة تؤدي إلى اقتصار عملهم على وظيفة واحدة.