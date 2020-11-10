الطيران المدني الكويتي: بدء تشغيل المطار 24 ساعة اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري

ووجه المدير العام للطيران المدني الكويتي المهندس سليمان الفوزان مذكرة إلى وزارة الصحة الكويتية بخصوص مراجعة الاشتراطات الصحية في المطار، موضحا فيها أن ممثل وزارة الصحة أفاد، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لإعادة التشغيل التجاري أمس، بأنه في حال تجهيز الأعداد المطلوبة لأطقم التسجيل والتنظيم فلا مانع من قبل الوزارة من بدء تشغيل المطار 24 ساعة.

وأشار إلى أن شركة (ناس) للخدمات الأرضية والخطوط الجوية الكويتية على استعداد لتوفير هذه الأطقم، وأنه سيتم البدء بتشغيل المطار على مدار الـ24 ساعة بدءا من 17 نوفمبر 2020.

وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريح لجريدة (الرأى) الكويتية، أن السماح بتشغيل المطار لمدة 24 ساعة يومياً يستهدف التيسير في توقيت الرحلات اليومية من خلال إلغاء حظر الطيران الليلي، مؤكدة أن الأمر لن يؤثر على عدد الرحلات المذكورة في المرحلة الأولى للتشغيل التدريجي للمطار.. ولفتت -في الوقت نفسه- إلى أن إدارة الطيران المدني الكويتية تنتظر رد وزارة الصحة.