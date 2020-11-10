العدل الأوروبية: إيطاليا فشلت بوضوح في التصدي لتلوث الهواء

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، بأن إيطاليا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي عبر التجاوز "الممنهج والمستمر" للحد الأقصى من قيم تلوث الهواء في عدد من المناطق لما يقرب من عقد من الزمان.

ووفقا لبيان صحفي، خلصت المحكمة إلى أنه في الفترة من عام 2008 إلى عام 2017، "تم تجاوز القيم القصوى اليومية والسنوية للجزيئات الدقيقة (بي.إم. 10) بشكل منتظم للغاية" في عدد من المدن.

وقالت المحكمة إن قضاتها أيدوا شكوى قدمتها المفوضية الأوروبية، وخلصوا أيضا إلى أن إيطاليا "فشلت بشكل واضح" في معالجة المشكلة بشكل كاف على الرغم من بذل جهود.

ويتعارض نهج إيطاليا فيما يتعلق بهذه القضية مع الإطار الزمني المحدد في قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الهواء النظيف، ومع "أهمية أهداف حماية صحة الإنسان والبيئة".

ويعود الأمر الآن لروما لتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي بالكامل، دون تأخير. وإذا رأت المفوضية أن إيطاليا لم تفعل ذلك، يمكنها العودة إلى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بفرض غرامة.

وتنص قوانين الهواء النظيف للاتحاد الأوروبي على أن مستويات (بي.إم. 10) يجب أن يكون متوسطها في العام أقل من 40 ميكرون لكل متر مكعب وألا تزيد مدة ارتفاعها عن 50 ميكرون لكل متر مكعب عن 35 يوما في السنة.

وتم تجاوز هذين المعيارين في مناطق واسعة من إيطاليا اعتبارا من 2008 فصاعدا.

وقال أندريا مينوتولو، المدير العلمي في جماعة الضغط البيئية الإيطالي "ليجامبيانتي"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العقوبات المتوقعة قد تصل إلى "عشرات الملايين من اليورو".