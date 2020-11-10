هجمات وحشية وحرب عصابات بين عشيرتين بألمانيا

شهدت العاصمة الألمانية برلين، مطلع الأسبوع الجاري، 3 هجمات وحشية فيما يشبه حرب العصابات بين عشيرة عربية وأخرى روسية شيشانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن الوحدة المسئولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في هيئة مكافحة الجريمة في برلين، تولت التحقيق في الأحداث من أجل التحقق في العلاقات المرتبطة بهذه الهجمات.

وأسفرت هذه الهجمات (هجومان وقعا مساء السبت الماضي في حي نويكولن وحي جزوندبرونن، وهجوم ثالث وقع مساء أول أمس الأحد في الحي الأخير)، عن إصابة 11 شخصًا.

وألقت السلطات الألمانية القبض على ستة رجال روس مساء السبت الماضي قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا، وقالت الشرطة إن من بين المتورطين في هذه الهجمات، أفراد من عائلة كبيرة معروفة.

وتلعب العصابات الشيشانية إلى جانب أعضاء إجراميين في عائلات عربية كبيرة، دورًا في الوسط الإجرامي في العاصمة برلين منذ سنوات، وكان تقرير لهيئة مكافحة الجريمة قبل عام أشار إلى وجود عنف ظاهر في هذا الوسط، وذكرت الهيئة آنذاك أن الجريمة المنظمة الروسية والأوروآسيوية، هي معضلة كبيرة".