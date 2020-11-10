رئيس الإسكندرية للكهرباء: إجراء 8500 معاينة تمهيدا لتركيب عدادات كودية

فودة: لم يُقطع التيار نهائيا عن أي منطقة.. ونجحنا في تأمين التغذية بالكامل وضمان استمراريتها

اتخذت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، على مدار الأيام الماضية، عددا من الإجراءات لتأمين مهمات وأكشاك الكهرباء الموجودة في الشوارع؛ مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وقال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالشركات على جميع أنحاء الجمهورية، والتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أي أخطار قد تنتج عن السيول وتأمين التغذية الكهربائية.

وحرص حمزة في تصريحاته لـ"الشروق" على تقديم بعض النصائح الهامة للحماية من مخاطر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار والسيول وهي عدم ملامسة الفيش بأيد مبللة، وضرورة فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية، وكذلك عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلا بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخل الشقة.

وأوضح أنه لابد من التأكد من عمل ممر لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في وقت سابق، أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

في سياق متصل، قال مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من إجراء أكثر من 8500 معاينة لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة والعشوائية التي تم التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعهم على المنصة الإلكترونية للكهرباء وفقا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن الشركة تعتبر الأولى بين شركات التوزيع في عدد المعاينات التي انتهت من إجرائها تمهيدا لقيام المواطنين بسداد المقايسات الخاصة بهم لتركيب العدادات الكودية.

وأضاف فودة في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الشركة انتهت من تركيب 500 ألف عداد مسبق الدفع بمختلف المناطق التابعة لها وكذلك انتهت من تركيب 18 ألف عداد ذكي من إجمالي 40 ألف عداد تستهدف الشركة تركيبهم على مدار الفترات المقبلة.

واشار إلى تشغيل الـ"داتا سنتر" الخاصة بالعدادات الذكية، إضافة لمركز التشغيل ايضا بمنطقة سموحة، بالإصافة إلى طباعة الفواتير الخاصة بتلك العدادات، موضحا أن الشركة ماضية قدما فى تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من منظمة "الجايكا" اليابانية من خلال إنشاء مركز تحكم غرب الإسكندرية وتطوير مركز التحكم الإشرافى وتركيب 300 الف عداد ذكي على مدار السنوات المقبلة..

وأوضح أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدلات تحصيل بين شركات التوزيع بنسبة بلغت 99% خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن خير دليل على ذلك مؤشرات عمل الشركة ونتائجها وليس لمجرد كلام والسلام، منوها بأن هناك مؤشرات فنية وأخرى تجارية بالنسبة للتجاري يتم احتساب كمية المغلق والمؤجل والمتأخرات، حيث تبلغ نسب الفقفد التجاري 15.9 % فقط ما يؤكد أن تعتبر نسب التحصيل فى الشركة الأعلى بين شركات التوزيع وكذلك بالنسبة للمتآخرات تعتبر الشركة الاقل بين شركات التوزيع التسع قائلا: "متأخراتنا تبلغ 118 مليون جنيه في حين ان هناك شركات لديها متأخرات تقدر بمليارات الجنيهات".

ونوه بأن معدلات الفقد الفني تتمثل في عدد الأعطال والبلاغات والمدة الزمنية التي تستغرقها عمليات الإصلاح والصيانة لتوصيل التيار مع الاخذ في الاعتبار احتساب زمن العطل الذي لا يزيد عن " 20 حتى 40 دقيقة" في معظم البلاغات بإستثناء بعض الأعطال التي قد تستغرق ساعة وهي قليلة نسبيا، مشددا على أن هناك مجهودات مستمرة بهدف تحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية.

وأشار إلى أن الأمطار والسيول الكثيفة والغزيرة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية والمناطق التابعة لها لم تتسبب في قطع التيار الكهربائي إلا للضرورة القصوى بناء على طلب من المحافظة أو شركة الصرف الصحي التي كانت تقوم بأعمال شفط المياه من الشوارع.

وأضاف أن الفترة الماضية على الرغم من كثافة الأمطار وغزارتها إلا أننا لم نقم بفصل التيار الكهربائي نهائيا ولم تتاثر الشبكة الكهربائية بأية انقطاعات أو مشاكل قائلا: "هما اللي بيطلبوا مننا نقطع الكهربا"، ويتم التنسيق مع المحافظة والجهات التابعة لها أثناء عمليات شفط المياه.

وأوضح أن هناك بعض المناطق التي توجد بها تجمعات مياه كثيرة تقوم المحافظة والجهات التابعة لها بشفط المياه مما يتطلب فصل الكهرباء عنها لتأمين تلك العمليات التي يكون بجوارها مهمات وأكشاك كهرباء كإجراء احترازي فقط وليس انقطاع او مشاكل في الشبكة الكهربائية التي شهدت استقرارا كبيرا على مدار الفترات الماضية.

وأشار إلى أن هناك أعطال بسيطة نسبيا لا تذكر، مؤكدا أن الحد الأقصى والأدنى لأي عطل يتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة فقط مقارنة بالأعوام الماضية التي شهدت انقطاعات لفترات زمنية كبيرة على الرغم من كميات المياة القليلة مقارنة بالكميات الغزيرة التي تشهدها كافة مناطق المحافظة حاليا.

ووجه رئيس الإسكندرية للكهرباء شكره لكافة العاملين بمختلف مناطق الشركة اللذين ما زالوا متواجدين على أهبة الاستعداد للتدخل حال ورود أي بلاغات أو شكاوى من وجود مشاكل أو انقطاعات ناتجة تساقط المياه بغزارة على مدار الفترة الحالية.