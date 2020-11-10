إنشاء سواتر خرسانية بمداخل المقابر لحمايتها من الأمطار في مطروح

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إرسال 10 سيارات محملة بالزلط والكولينة لردم مدخل المقابر، لضمان عدم تراكم مياه الأمطار عند المدخل، واستخدام الباقي في عمل سواتر خرسانية أمام المقابر لحمايتها من مياه الأمطار والسيول.

ولفت جاب الله إلى أن كافة أجهزة تعمل على مدار أكثر من 4 أيام متواصلين، لإزالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز ومداخل المدينة شرقاً وغرباً.

وأوضح أن كمية الأمطار والسيول التي ضربت المدينة في الأيام الماضية، فاقت كل توقعات خبراء الأرصاد، والتي تعد من المواسم التي لن ينساها أهالي مطروح، مؤكدا مواصلة استمرار أعمال إزالة وشفط مياه الأمطار.