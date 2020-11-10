الكشف على 1268 مريضا في قافلة طبية بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم توقيع الكشف الطبي على 1268 مريضاً، ضمن فعاليات القافلة الطبية المجانية، التي تم نظمتها مديرية الصحة والسكان بمركز طامية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين.

وقالت الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تم تنظيمها، من خلال فريق الإشراف على القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بقرية الفهمية التابعة لمركز طامية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية جميع المشاركين في أعمال القافلة والمرضى المترددين، من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "عباس" أن القافلة تضمنت تخصصات "الباطنة والأطفال والجراحة والأمراض الجلدية والعظام والنساء والولادة والأسنان وتنظيم الأسرة"، موضحة أنه تم صرف العلاج لكافة المرضى في جميع التخصصات بالمجان.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بلغ 1268 حالة، كما تم تحويل 13 مريضاً لاستكمال العلاج بالمستشفيات، فضلاً عن إجراء فحص عشوائي؛ للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لـ122 حالة، واجراء فحوصات معملية وأشعة لعدد 56 حالة.

يذكر أنه قد صاحب فعاليات القافلة، تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين عليها، بهدف رفع الوعي الصحي، وشملت محاضرات عن الالتهاب الكبدي الفيروسي وتنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وأورام الثدي والأمراض غير السارية.