ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 10.1 مليون إصابة، حتى الساعة الواحدة و47 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الاثنين، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية، وهي 1.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية تكساس أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 998 ألفًا و27 حالة، بزيادة 0.7% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية كانساس زيادة بنسبة 10% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الحالات بها إلى 105 آلاف و127.

وشهدت ولاية ميتشيجان أعلى عدد من حالات الوفاة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 63 شخصاً.