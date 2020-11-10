قال الإعلامي أسامة كمال، إن إثيوبيا حاولت زغللة عين السودان في ملف سد النهضة سابقًا؛ حتى تأخذ الخرطوم موقفًا ضد مصر وبشكل مجحف لها، وذلك عبر منح الكهرباء بصورة مدعمة.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن مصر لديها الآن إنتاج كهربائي وفائض للتصدير، متابعًا أن مصر تفتح اليوم الأبواب سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا.

وأكد أنه لا يتمنى إلا الخير والسلام والتوافق داخل إثيوبيا، قائلًا إن الحل الوحيد لملف سد النهضة هو الجلوس على مائدة المفاوضات، ومحاولة الوصول لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.

وأشار كمال، إلى أن مصر والسودان لديهما مشكلة كبيرة مع إثيوبيا في سد النهضة بسبب؛ التعنت من الحكومة الإثيوبية ورئيس الوزراء آبي أحمد، معلقًا: «مصلحتنا أن يكون هناك طرف واحد في إثيوبيا تتحدث معه مصر والسودان».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.