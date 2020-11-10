الأردنيون ينتخبون برلمانا جديدا وسط الجائحة وأزمة اقتصادية

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يصوت الأردنيون اليوم الثلاثاء، لانتخاب برلمان جديد، في انتخابات تأتي بينما تكافح المملكة مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتم تسجيل أكثر من 6ر4 مليون شخص لانتخاب أعضاء مجلس النواب المؤلف من 130 عضوا. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة، وسط انتقادات واسعة النطاق لتعامل الحكومة مع الجائحة.

ويبدي البعض غضبه من المضي قدما في إجراء الانتخابات نفسها، بالنظر إلى أن المملكة فرضت عمليات إغلاق متكررة في عطلة نهاية الأسبوع ، ومددت حظر التجول الليلي، وأغلقت المدارس وبعض الأنشطة التجارية.

وتسببت هذه القيود المتفرقة في زيادة الضغط على الاقتصادي المتعثر، الذي يعتمد إلى حد كبير على المساعدات.

وسيبدأ إغلاق لمدة أربعة أيام ليل الثلاثاء، حيث لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى منع التجمعات الكبيرة والاحتفالات من قبل المرشحين الفائزين.

وسجل الأردن نحو 110 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 1295 شخصا بالفيروس، 98 بالمئة منهم أثناء الشهرين الماضيين.

وتفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق بعد 12 ساعة على الرغم من إمكانية تمديدها لمدة ساعتين.