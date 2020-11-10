الشرطة اللبنانية: لا وجود للدولارات الليبية والعراقية داخل البلاد

أكد جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة) أن ما يُسمى بـ"الدولارات الليبية والعراقية" غير موجودة داخل البلاد، وأن الشائعات حول التداول بها في الأسواق اللبنانية غير صحيحة.

وذكرت قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن شائعات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ما يُسمى بـ"الدولارات الليبية والعراقية" في الأسواق اللبنانية، تحمل أرقاما تسلسلية معينة، وأنها غير مزيفة ويمكن التداول بها في السوق بشكل طبيعي، ولكن لا يمكن وضعها في الحسابات المصرفية، وأن هذه الكمية من الدولارات عائدة لمسئولين في هاتين الدولتين ويريدون تصريفها بنصف سعر صرفها.

وأوضحت أن الهدف من إطلاق هذه الشائعات الكاذبة هو تسهيل عمليات ترويج دولارات مزيفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيفة أثناء عملية التسلم والتسليم.

وأشارت إلى أنه جرى إلقاء القبض على عدد من أفراد هذه العصابات، والعمل مستمر لضبط كل من شارك أو لديه أي صلة بها، مشددة -في نفس الوقت- على أنه لا توجد أي كمية من الدولارات المذكورة داخل لبنان.