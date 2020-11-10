المحكمة العليا الأمريكية تستمع لمرافعات بشأن برنامج أوباما كير

استمعت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى المرافعات بشأن طعن الجمهوريين على نظام الرعاية الصحية "أوباما كير"، التي وسع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية إلى حد كبير، في قضية قد تلغي قانون الرعاية الصحية.

ويكافح الجمهوريون منذ سنوات لإلغاء إصلاح الرعاية الصحية الذي أجراه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2010، وأتاح تغطية التأمين الصحي لنحو 20 مليون أمريكي، ولكن بمبالغ أعلى أيضا في بعض الحالات.

ورفضت المحكمة العليا طعون الجمهوريين السابقة على القانون عامي 2012 و2015.

ومع ذلك، فإن تعيين دونالد ترامب لإيمي كوني باريت لتحل محل القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر جينسبيرج منح أعلى هيئة قضائية أمريكية أغلبية من المحافظين بواقع 6 أعضاء يمثلون ثلثي المحكمة، إلا أن المحكمة لا تتخذ قراراتها دائما على أسس أيديولوجية.

وتدفع الولايات التي يحكمها الجمهوريون، بدعم من إدارة ترامب في الطعن الأخير، بأن شرطا رئيسيًا يعرف باسم "التفويض الفردي" غير دستوري، وبالتالي يجب أن يسقط القانون بأكمله.