 فيديو.. محافظ الفيوم: عودة حركة البناء والعمران لطبيعتها بشكل منتظم خلال أسابيع - بوابة الشروق
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فيديو.. محافظ الفيوم: عودة حركة البناء والعمران لطبيعتها بشكل منتظم خلال أسابيع

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:38 ص

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن حركة البناء والعمران ستعود لطبيعتها بشكل منتظم خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت منحًا جادًا؛ لحل الأزمة العمرانية؛ بسبب التوسع العشوائي.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن القيادة السياسية وجهت بوقف التراخيص في عواصم المحافظات؛ بسبب المشهد في عواصم المحافظات والمدن والقرى.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بصورة جادة على الاشتراطات العامة للبناء من خلال؛ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة التخطيط العمراني، ووزارة الإسكان، وكلية الهندسة بجامعة الفيوم.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الجهات السابقة تعكف على إخراج الاشتراطات الجديدة التي تحقق النمو العمراني السليم وتحافظ على الأراضي، منوهًا إلى أن التوسعات العمرانية العشوائية أدت إلى أحمال على الكهرباء وتوصيل المياه والصرف الصحي والغاز.

وذكر أن التخطيط العمراني السليم ثروة الأجيال المقبلة، مضيفًا عن ملف التصالح على مخالفات البناء: «التصالح تم بنسبة 100% والمحافظة تمكنت على مدار الأشهر الماضية التعامل مع الملف، واستجابت لطلبات تخفيض الأسعار».

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