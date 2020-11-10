فيلم وثائقي بولندي: مساعد يوحنا بولس الثاني تستر على بلاغات تحرش

أطلق فيلم وثائقي بولندي، اتهامات خطيرة ضد الكاردينال ستانيسلاف دزيفيتز، الذي عمل لفترة طويلة سكرتيرا لبابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني، حيث أشار إلى أنه تستر على بلاغات بحدوث اعتداءات جنسية في الكنيسة الكاثوليكية.



وخلال الفيلم الوثائقي "دون ستانيسلاف" الذي تبلغ مدته 80 دقيقة، والذي بثته محطة التلفزيون البولندي "تي.في.إن 24" في وقت متأخر أمس الاثنين، قال ضحايا وقساوسة وخبراء في شؤون الكنيسة وصحفيون استقصائيون إن دزيفيتز تستر على اتهامات باعتداءات جنسية كانت موجهة ضد شخصيات بارزة في الكنيسة في أنحاء العالم عندما كان مقربا من البابا وسكرتيرا له في الفترة من عام 1978 إلى 2005.



وردا على الاتهام، قال دزيفيتز (81 عاما) لوكالة الأنباء البولندية إنه يجب أن تتولى لجنة مستقلة تقييم تصرفات الكنيسة التي أثيرت في الفيلم الوثائقي.



وقال: "انا مستعد للتعاون بشكل كامل مع هذه اللجنة"، دون أن يعلق على الاتهامات التي أثيرت ضده.



وقال أشخاص أجريت معهم مقابلات في إطار الفيلم إن دزيفيتز تصرف جزئيا بدافع الولاء الشخصي للمتهمين، ولكنهم قالوا أيضا إن التبرعات الكبيرة للكنيسة من جانب المتهمين شكلت دافعا.



ورد رئيس مجلس الأساقفة البولندي، المطران ستانيسلاف جاديكي، على الاتهامات اليوم الثلاثاء بإصدار بيان، قال فيه: "آمل أن يتم توضيح جميع المسائل المطروحة في هذا التقرير من جانب لجنة مناسبة من الفاتيكان".