رئيس وزراء فلسطين: حان الوقت لأن يعمل العالم على إنهاء الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الشعب الفلسطيني عانى كثيرًا من الاحتلال، وانتهاكات حقوق الإنسان والمشروع الاستعماري التوسعي، مضيفًا "حان الوقت لأن يعمل العالم على إنهاء هذا الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وجعل هذا الاحتلال مدانًا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في حوار ضمن القمة العربية الأوروبية الخامسة بشكل افتراضي، تحت عنوان "شراكة استراتيجية"، حيث شدد على ضرورة تعزيز العلاقات ضمن الإقليم، بما يشمل الدول العربية والأوروبية، وفق المصالح والأولويات المشتركة وعلى أساس احترام القانون الدولي وقيم العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير المصير.

وأضاف أشتية أن أوروبا مهمة لفلسطين وللعالم العربي، وهناك قضايا مشتركة منها الاقتصاد والأمن والاستقرار في الإقليم، وهي الضامن للقانون الدولي والقرارات الأممية، داعيًا أوروبا إلى الضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام التجارة الأوروبية الفلسطينية.

وتابع: "بوصول رئيس أمريكي مُنتخب جديد إلى البيت الأبيض، هناك واقع جديد، يجب العمل وفقه نحو عملية سياسية جديّة قائمة على القانون الدولي والقرارات الأممية، ينخرط فيها الفلسطينيون والعرب والأوروبيون منذ البدء مع الإدارة الجديدة حتى نصل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

وأشار إلى الإرادة القوية لدى القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات تكون بوابة لإنهاء الانقسام لمواجهة التحديات، وأن القيادة تنتظر ردود الفصائل حول إجراء الانتخابات.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية، وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.